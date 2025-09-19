Более 300 человек были задержаны в ходе протестов во Франции

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо на брифинге уточнил, что из задержанных 134 человека помещены под стражу. Он отметил, что данные цифры могут измениться по мере развития ситуации. В центре Парижа полиция применяет слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов.