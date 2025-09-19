Более 300 человек были задержаны в ходе протестов во Франции

Во Франции массовые протесты переросли в столкновения с силами правопорядка. По данным местных СМИ, число пострадавших достигло как минимум 22 человек, а полиция задержала 309 участников акций.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо на брифинге уточнил, что из задержанных 134 человека помещены под стражу. Он отметил, что данные цифры могут измениться по мере развития ситуации. В центре Парижа полиция применяет слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов.
По информации телеканала BFMTV, среди пострадавших — 11 сотрудников полиции, получивших травмы при столкновениях, 10 демонстрантов, а также один журналист. Ситуация в столице остается напряжённой.
Ранее участники акций протеста во французском городе Ренн заблокировали предприятие компании Thales, которое занимается высокотехнологичными разработками для оборонной промышленности.