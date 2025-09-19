Ричмонд
На Курильских островах объявили угрозу цунами

В акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение, ощущаемое на побережье, в связи с чем на Курильских островах объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

В акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение, ощущаемое на побережье, в связи с чем на Курильских островах объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Все экстренные службы функционируют в штатном режиме. Введен режим тревоги по цунами, ожидается, что высота волны может достигнуть 0,2 метра на населенных островах Итуруп, Кунашир и Шикотан», — сообщает telegram-канале главного управления МЧС по Сахалинской области.

Согласно оперативной информации, сейсмическое событие произошло сегодня утром на расстоянии 411 километров северо-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров, магнитуда составила 7,6.

Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, вызвавшее угрозу цунами для восточного побережья полуострова. Впоследствии предупреждение было распространено и на Курильские острова, а все экстренные службы регионов переведены в режим повышенной готовности.