Угрозу цунами объявили на Курилах после землетрясения

Жители Курильских островов столкнулись с землетрясением. В связи с обнаружением усиленных подземных толчков объявлена угроза цунами. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.
Уточняется, что цунами угрожает трем жилым островам. В их числе Итуруп, Кунашир и Шикотан. Угроза цунами действует также на восточном побережье Камчатки.
«Все службы работают в штатном режиме. Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метров на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — говорится в оповещении.
На Камчатке уже зафиксировали высокую волну. Она обнаружена у вулкана Сумячик. Длина волны составила 62 сантиметра. Ожидаются подходы и других высоких волн. Угроза цунами на территории края сохраняется.