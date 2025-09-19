Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу цунами объявили на Курилах после землетрясения

На Курилах объявлена угроза цунами, подход волны ожидают на трех жилых островах.

Источник: Комсомольская правда

Жители Курильских островов столкнулись с землетрясением. В связи с обнаружением усиленных подземных толчков объявлена угроза цунами. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что цунами угрожает трем жилым островам. В их числе Итуруп, Кунашир и Шикотан. Угроза цунами действует также на восточном побережье Камчатки.

«Все службы работают в штатном режиме. Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метров на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — говорится в оповещении.

На Камчатке уже зафиксировали высокую волну. Она обнаружена у вулкана Сумячик. Длина волны составила 62 сантиметра. Ожидаются подходы и других высоких волн. Угроза цунами на территории края сохраняется.