В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздалась серия взрывов

Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

С 01:09 мск в Киеве звучит воздушная тревога. Сначала украинские журналисты рассказали об одном взрыве, чуть позже стало известно о повторных взрывах.

«В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы.