В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздалась серия взрывов

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
С 01:09 мск в Киеве звучит воздушная тревога. Сначала украинские журналисты рассказали об одном взрыве, чуть позже стало известно о повторных взрывах.
«В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы.