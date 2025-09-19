Штормовой ветер оставил десятки тысяч крымчан без света

Из-за сильного штормового ветра десятки тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения. Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго», аварии, повлекшие отключения, произошли в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах, а также в Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке.