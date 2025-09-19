Ричмонд
Штормовой ветер оставил десятки тысяч крымчан без света

Из-за сильного штормового ветра десятки тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения. Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго», аварии, повлекшие отключения, произошли в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах, а также в Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке.

Без света остались более 20 тысяч человек. Предприятие предупредило, что проведение ремонтно-восстановительных работ осложняется погодными условиями, поэтому восстановление электроснабжения может занять продолжительное время.

— Проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено ухудшением погодных условий, в связи с чем время восстановления электроснабжения может увеличиваться, — говорится в сообщении.

«Крымэнерго» напомнило потребителям, как можно сообщить об отключениях, указав круглосуточный телефон горячей линии, чат-бот в Telegram и возможность отправить SMS.

10 сентября в столице Германии из-за поджога линий электропередачи произошло крупнейшее за последние шесть лет отключение электричества. Без света остаются около 25 тысяч человек.