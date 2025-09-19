Ричмонд
МАГАТЭ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию и США. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ приняла резолюцию по ядерной безопасности в Украине с 62 голосами «за».

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию и США. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Генеральная конференция IAEA (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности в Украине 62 голосами “за “(треть членов Агентства) при рекордном числе воздержавшихся — 46 голосов, включая Венгрию (государство-член ЕС) и США. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед”, — написал Ульянов в соцсети Х.

Ранее страны Запада уже обсуждали усиление давления на Россию, в том числе новые санкции и меры поддержки Украины, на совещании лидеров «Коалиции желающих». Тогда участники встречи также рассматривали вопросы долгосрочного финансирования и поставок вооружения Киеву, а часть государств продолжает формировать свою позицию по военному участию после возможного перемирия.

