МАГАТЭ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине

Ранее страны Запада уже обсуждали усиление давления на Россию, в том числе новые санкции и меры поддержки Украины, на совещании лидеров «Коалиции желающих». Тогда участники встречи также рассматривали вопросы долгосрочного финансирования и поставок вооружения Киеву, а часть государств продолжает формировать свою позицию по военному участию после возможного перемирия.