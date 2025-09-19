Разведчик РФ Зленко навел артиллерию на укрытие с командованием ВСУ

По данным министерства, после удара российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых позициях. В оборонном ведомстве также рассказали о действиях заряжающего артиллерийского орудия Гаджи Алисултанова. Во время выполнения боевой задачи он обнаружил звук приближающегося украинского беспилотника. По команде командира личный состав укрылся в блиндаже, а Алисултанов вместе с напарником занял специально оборудованную позицию для поиска и нейтрализации дрона.