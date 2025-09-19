Разведчик РФ Зленко навел артиллерию на укрытие с командованием ВСУ

Разведчик РФ навел артиллерию на укрытие с командирами ВСУ.
Российский разведчик Максим Зленко обнаружил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навел по нему артиллерийский огонь. Пункт был уничтожен вместе с находившимися там военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
«Заняв выгодную позицию и используя штатные приборы разведки, Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага. Максим оперативно передал всю информацию командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесен удар», — говорится в сообщении Минобороны РФ", — передает ТАСС.
По данным министерства, после удара российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых позициях. В оборонном ведомстве также рассказали о действиях заряжающего артиллерийского орудия Гаджи Алисултанова. Во время выполнения боевой задачи он обнаружил звук приближающегося украинского беспилотника. По команде командира личный состав укрылся в блиндаже, а Алисултанов вместе с напарником занял специально оборудованную позицию для поиска и нейтрализации дрона.
Ранее российские военные уже сообщали об успешных действиях по уничтожению украинских командных пунктов и средств управления, в том числе пунктов управления беспилотниками и антенн Starlink. На фоне продолжающихся атак украинских дронов по российским регионам, включая Белгородскую область, российские подразделения ведут наступательные действия и отражают контратаки ВСУ в ряде районов, укрепляя свои позиции.