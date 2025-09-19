Ричмонд
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: Life.ru

Подробности на данный момент неизвестны. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, зафиксированы пролёты БПЛА. Сейчас в городе, а также в Киевской области продолжает звучать сигнал тревоги.

Ранее военный эксперт раскрыл последствия ударов ВС РФ. Российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины, что приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.

