На Камчатке провели обследование социально-значимых объектов после землетрясения

Сотрудники МЧС провели обход домов после землетрясения на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке 19 сентября зафиксировали мощное землетрясение. Жители, ощутив подземные толчки, выбегали на улицу. Сотрудники МЧС провели обследование социально-значимых объектов. Для этого привлекли первый эшелон оперативной группы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В сообщении сказано, что никаких крупных разрушений после землетрясения в регионе не выявлено. Группа провела осмотр объектов в поселке Раздельном.

«Первый эшелон оперативной группы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС России привлекались на обследование социально-значимых объектов», — говорится в материале.

Помимо Камчатки, угрозу цунами объявили на Курильских островах. По имеющимся данным, волны могут появиться у трех жилых островов.

