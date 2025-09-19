На Камчатке провели обследование социально-значимых объектов после землетрясения

На Камчатке 19 сентября зафиксировали мощное землетрясение. Жители, ощутив подземные толчки, выбегали на улицу. Сотрудники МЧС провели обследование социально-значимых объектов. Для этого привлекли первый эшелон оперативной группы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.