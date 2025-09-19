Четыре рейса задержали на Камчатке из-за землетрясения

В акватории у побережья Камчатского полуострова зафиксировано сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. В результате возникла угроза цунами для восточного побережья Камчатки, а позднее предупреждение распространилось и на территорию Курильских островов. Все экстренные службы в указанных регионах были переведены на усиленный режим работы. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.