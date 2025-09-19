На Курилах после землетрясения в Тихом океане объявили угрозу цунами

На Курильских островах после землетрясения в Тихом океане объявили угрозу цунами. Об этом проинформировало ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Там напомнили, что утром в пятницу, 19 сентября, в 411 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,6.
В связи с этим спасатели предупреждают, что ожидается подход волны до 0,2 метра на жилые курильские острова Итуруп, Шикотан и Кунашир.
Администрация Северо-Курильска уже попросила население эвакуироваться из прибрежной зоны. Однако зона городской застройки находится в цунамибезопасной зоне, местных жителей призвали сохраняться спокойствие и не поддаваться панике, заявил глава муниципалитета Александр Овсянников.
Ранее сообщалось о волне высотой в 62 сантиметра у вулкана Семячика на Камчатке.
