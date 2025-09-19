На Камчатке не зафиксировано разрушений после мощного землетрясения

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 19 сентября (вечером 18 по мск). Угрозу цунами объявили как в Камчатском крае, так и на Курильских островах. В МЧС предупредили, что волны могут достичь 0,2 метра на Итурупе, Кунашире и Шикотане.