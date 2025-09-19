Ричмонд
На Камчатке не зафиксировано разрушений после мощного землетрясения

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил об отсутствии разрушений после мощного землетрясения. Оперативные группы МЧС России и Камчатского спасательного центра провели обследование социально значимых объектов и жилых домов.

Источник: Life.ru

По поручению губернатора Владимира Солодова был организован комплексный осмотр инфраструктуры региона.

Подробности о последствиях землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 19 сентября (вечером 18 по мск). Угрозу цунами объявили как в Камчатском крае, так и на Курильских островах. В МЧС предупредили, что волны могут достичь 0,2 метра на Итурупе, Кунашире и Шикотане.

