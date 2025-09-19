Суд Москвы приступил к слушанию дела экс-замглавы ЦНИИмаш Юдакова

Согласно материалам дела, с которыми ранее ознакомился ТАСС, по настоящему уголовному делу вторым фигурантом проходит предприниматель Михаил Шторм. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оба фигуранта сотрудничают со следствием. В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщали, что уголовное дело связано с хищением более 100 млн рублей у компании «ЦНИИмаш» — головного института госкорпорации «Роскосмос».