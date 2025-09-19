Ричмонд
Суд Москвы приступил к слушанию дела экс-замглавы ЦНИИмаш Юдакова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего заместителя генерального директора ЦНИИмаш Ивана Юдакова о хищении более 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Суд приступил к слушанию уголовного дела обвиняемого Юдакова», — сообщили там.

Юдаков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, с которыми ранее ознакомился ТАСС, по настоящему уголовному делу вторым фигурантом проходит предприниматель Михаил Шторм. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оба фигуранта сотрудничают со следствием. В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщали, что уголовное дело связано с хищением более 100 млн рублей у компании «ЦНИИмаш» — головного института госкорпорации «Роскосмос».