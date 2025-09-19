Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные врачи спасли мужчину после удара молнии

Медики Сергиево-Посадской больницы оказали помощь мужчине, которого ударила молния. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В приемное отделение Сергиево-Посадской больницы обратился 35-летний пациент, которого ударила молния. Инцидент произошел три недели назад, когда во время летней грозы мужчина решил спрятаться под дерево. После удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Люди, находившиеся рядом, помогли ему добраться до больницы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, врачи сразу направили пациента в реанимацию.

«При поступлении у мужчины наблюдались судороги — типичный признак поражения молнией. Частое осложнение таких случаев — нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили — ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились», — цитирует пресс-служба руководителя службы анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасию Полунину.

В ведомстве добавили, что на настоящий момент мужчине уже лучше, его уже выписали под амбулаторное наблюдение.