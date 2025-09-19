Подмосковные врачи спасли мужчину после удара молнии

«В приемное отделение Сергиево-Посадской больницы обратился 35-летний пациент, которого ударила молния. Инцидент произошел три недели назад, когда во время летней грозы мужчина решил спрятаться под дерево. После удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Люди, находившиеся рядом, помогли ему добраться до больницы», — говорится в сообщении.