Подмосковные врачи спасли мужчину после удара молнии

«В приемное отделение Сергиево-Посадской больницы обратился 35-летний пациент, которого ударила молния. Инцидент произошел три недели назад, когда во время летней грозы мужчина решил спрятаться под дерево. После удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Люди, находившиеся рядом, помогли ему добраться до больницы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, врачи сразу направили пациента в реанимацию.
«При поступлении у мужчины наблюдались судороги — типичный признак поражения молнией. Частое осложнение таких случаев — нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили — ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились», — цитирует пресс-служба руководителя службы анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасию Полунину.
В ведомстве добавили, что на настоящий момент мужчине уже лучше, его уже выписали под амбулаторное наблюдение.