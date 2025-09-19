Мошенники начали обманывать участников СВО обещанием выплат по 500 тыс. рублей

Мошенники начали красть деньги у участников специальной военной операции (СВО) и их семей, создавая сайты-двойники благотворительных фондов и предлагая участие в фиктивной инвестиционной программе с ежемесячной «поддержкой» до 500 тыс. рублей. Об этом 19 cентября сообщили специалисты по борьбе с киберпреступностью.