Мошенники начали обманывать участников СВО обещанием выплат по 500 тыс. рублей

«Злоумышленники создают сайты-двойники, где обещают выплаты бойцам и их родным якобы по приказу президента. На страницах размещают дипфейки с отзывами и указывают, что программу уже используют тысячи участников СВО», — рассказало «РИА Новости».
По данным специалистов, аферисты требуют внести вклад от 50 тыс. рублей и обещают доход до 21% в месяц. Целью мошенников становится не только хищение денег, но и кража личных данных и заражение устройств жертв вредоносным ПО.
«Использование дипфейков в схемах против участников спецоперации мы зафиксировали впервые», — отметила аналитик Анастасия Князева.
Эксперты призывают перепроверять информацию о господдержке только в официальных источниках и быть внимательными к доменам сайтов.
