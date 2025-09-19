Ричмонд
Мошенники начали обманывать участников СВО обещанием выплат по 500 тыс. рублей

Мошенники начали красть деньги у участников специальной военной операции (СВО) и их семей, создавая сайты-двойники благотворительных фондов и предлагая участие в фиктивной инвестиционной программе с ежемесячной «поддержкой» до 500 тыс. рублей. Об этом 19 cентября сообщили специалисты по борьбе с киберпреступностью.

Источник: Ramsés Cervantes/CC0

«Злоумышленники создают сайты-двойники, где обещают выплаты бойцам и их родным якобы по приказу президента. На страницах размещают дипфейки с отзывами и указывают, что программу уже используют тысячи участников СВО», — рассказало «РИА Новости».

По данным специалистов, аферисты требуют внести вклад от 50 тыс. рублей и обещают доход до 21% в месяц. Целью мошенников становится не только хищение денег, но и кража личных данных и заражение устройств жертв вредоносным ПО.

«Использование дипфейков в схемах против участников спецоперации мы зафиксировали впервые», — отметила аналитик Анастасия Князева.

Эксперты призывают перепроверять информацию о господдержке только в официальных источниках и быть внимательными к доменам сайтов.

Новость дополняется