Мошенники придумали новую схему для обмана бойцов СВО

Пользователям сайтов — военнослужащим и членам их семей — предлагается внести сумму от 50 тысяч рублей под обещание ежемесячной прибыли «от 21%». На сайте размещен фиктивный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать потенциальную доходность вложений. Для участия в так называемой «программе» посетителям необходимо заполнить заявку, указав имя, фамилию и контактный номер телефона.