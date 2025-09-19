Мошенники придумали новую схему для обмана бойцов СВО

Мошенники стали красть деньги участников СВО под предлогом оформления поддержки.
Злоумышленники начали похищать средства у участников специальной военной операции, а также их семей, предлагая оформить фиктивную ежемесячную выплату в размере 500 тысяч рублей в рамках мнимой инвестиционной программы. Для реализации схемы мошенники создают поддельные сайты, имитирующие ресурсы благотворительных организаций. Об этом сообщили в компании F6, специализирующейся на разработке технологий противодействия киберпреступности.
«Выявлена новая мошенническая схема, ориентированная на военнослужащих, ветеранов СВО и их родственников. Преступники распространяют информацию о якобы возможной финансовой поддержке в размере 500 тысяч рублей ежемесячно при условии участия в фиктивной инвестиционной программе через сайты-двойники благотворительных фондов», — говорится в заявлении F6.
С целью повышения доверия мошенники размещают на платформе дипфейковые видеоролики с отзывами якобы от участников специальной военной операции. И также заявляют, что программа функционирует «по поручению президента», вклады «гарантированы государством», а выплаты уже получили «более 10 000 участников СВО».
Пользователям сайтов — военнослужащим и членам их семей — предлагается внести сумму от 50 тысяч рублей под обещание ежемесячной прибыли «от 21%». На сайте размещен фиктивный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать потенциальную доходность вложений. Для участия в так называемой «программе» посетителям необходимо заполнить заявку, указав имя, фамилию и контактный номер телефона.