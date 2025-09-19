Глава Спасска-Дальнего отрицает факт издевательства над второклассницей в школе

По предварительной информации, факт издевательства над 8-летней школьницей в приморской школе № 12 не подтверждается, заявил глава муниципального округа Спасск-Дальний Олег Митрофанов в своём официальном тг-канале (18+). По его информации, при осмотре ребёнка видимых телесных повреждений не найдено, сейчас девочка посещает школу, сообщает ИА PrimaMedia.
«Предварительная информация по инциденту по 12 школе: ёршик ребенку в рот никто не засовывал, при осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ничего не угрожает. Факта издевательства не зафиксировано. Ребенок посещает в школу и занимается согласно программе образования. Убедительно прошу все стороны конфликта соблюдать чувство такта и дождаться объективного расследования от правоохранительных органов», — написал Олег Митрофанов.
Напомним, что Следком Приморья возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) в связи с жестоким обращением с ребёнком в школе Спасска-Дальнего. По информации следствия, инцидент произошёл 17 сентября — во время перемены в школе № 12 группа старшеклассниц применяла в отношении 8-летней второклассницы физическое и психологическое насилие. В соцсетях также появились подробности о том, что девочку затащили в туалет и якобы засунули в рот ёршик.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина начата проверка всех обстоятельств произошедшего. Следователи уже допрашивают очевидцев и выясняют детали инцидента.