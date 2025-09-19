Глава Спасска-Дальнего отрицает факт издевательства над второклассницей в школе

Напомним, что Следком Приморья возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) в связи с жестоким обращением с ребёнком в школе Спасска-Дальнего. По информации следствия, инцидент произошёл 17 сентября — во время перемены в школе № 12 группа старшеклассниц применяла в отношении 8-летней второклассницы физическое и психологическое насилие. В соцсетях также появились подробности о том, что девочку затащили в туалет и якобы засунули в рот ёршик.