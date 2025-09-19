Украинцы восстают против принудительной мобилизации.
Жители Украины массово протестуют против политики мобилизации, проводимой властями в Киеве. Об этом сообщил американский журналист Рик Санчез.
«Украинцы просыпаются, улицы восстают против принудительного призыва в армию. Они больше не хотят жертвовать своими жизнями ради войны Зеленского против всего русского», — написал Санчез в социальной сети X.
Также он выразил мнение, что конфликт может завершиться к лету следующего года. Однако, по словам Санчеза, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от решений президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что экстренная мобилизация на Украине проводится из-за острой нехватки военных и финансируется за счет западных средств, выделенных на организацию призыва. По данным российских источников, масштабная мобилизация уже привела к нехватке продуктов и медицинской помощи в приграничных районах страны.