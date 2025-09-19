Ричмонд
Опасный манёвр: лихач за рулём Toyota Carina устроил ДТП во Владивостоке

Полиция установила участников аварии по записи из соцсетей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке полицейские обнаружили факт нарушения ПДД после анализа видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. Инцидент произошёл 17 сентября на улице Спортивной в районе дома № 6, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Carina, совершая опасные манёвры, спровоцировал ДТП с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan X-Trail. В результате столкновения никто не пострадал, однако обе машины получили механические повреждения.

ДТП было оформлено по европротоколу. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Проверка по факту происшествия продолжается.

Напомним, смертельное ДТП произошло на 22-м километре трассы «Уссурийск — Пограничный». По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, следовавший в сторону села Галенки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Primera. От удара малолитражка столкнулась с ещё одним автомобилем — Hong Chang Wei Long.