Опасный манёвр: лихач за рулём Toyota Carina устроил ДТП во Владивостоке

Напомним, смертельное ДТП произошло на 22-м километре трассы «Уссурийск — Пограничный». По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, следовавший в сторону села Галенки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Primera. От удара малолитражка столкнулась с ещё одним автомобилем — Hong Chang Wei Long.