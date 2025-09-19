Ричмонд
«Услышала крик»: трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске

Врачи пытаются спасти трехлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа в Петропавловске — ребенка на асфальте нашли соседи, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Getty Images

Соседи же и вызвали скорую.

«Мы гуляли здесь со своим ребенком на детской площадке, и я услышала крик, что выпал ребенок с окна пятого этажа. Незамедлительно я взяла коляску с ребенком и побежала ко второму подъезду. Ребенка мужчина уже, сосед, поднял на руки. Я его попросила сесть с ребёнком на скамейку возле второго подъезда. Была еще соседка со второго подъезда, она вынесла плед, мы укрыли ребенка, и я незамедлительно вызвала скорую помощь», — рассказала Виалетта Горькаева.

Малыш выпал из окна пятого этажа — по словам очевидцев, мальчик сорвался вместе с москитной сеткой.

На ней его и обнаружили на асфальте возле дома.

Скорая прибыла за несколько минут. Ребенка с тяжелыми травмами отвезли в детскую больницу.

Выяснилось, что мама пострадавшего ребенка в тот момент была дома и готовила еду. Полицейские проводят проверку.

«Ребенок находится до сих пор в реанимации, в крайне сложном положении. У нас на территории области уже произошло четыре случая, дети падали как с пятого этажа, так и с первого этажа. Они всегда травмируются. Дети падают в возрастной группе до 5 лет. Не оставлять открытые окна, не предоставлять детям свободный доступ к этим окнам, убирать всю мебель у подоконников», — заявил начальник управления ДЧС СКО Асет Шайкин.