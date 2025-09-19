«Услышала крик»: трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске

«Ребенок находится до сих пор в реанимации, в крайне сложном положении. У нас на территории области уже произошло четыре случая, дети падали как с пятого этажа, так и с первого этажа. Они всегда травмируются. Дети падают в возрастной группе до 5 лет. Не оставлять открытые окна, не предоставлять детям свободный доступ к этим окнам, убирать всю мебель у подоконников», — заявил начальник управления ДЧС СКО Асет Шайкин.