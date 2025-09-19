Посол РФ Барбин сообщил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

Посол РФ рассказал об угрозах Калининградской области.
Остров Борнхольм используется Данией для создания угроз безопасности России, включая Калининградскую область. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, сообщает газета «Известия». По словам дипломата, датские власти размещают на острове военные подразделения и противокорабельные комплексы.
«Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира. Даже в годы холодной войны он не был местом для военных приготовлений. Сегодня же остров используется Данией для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области», — отметил Барбин, сообщают «Известия».
По данным дипломата, Копенгаген недавно принял решение развернуть на Борнхольме на постоянной основе подразделения датских вооруженных сил численностью до полка. Также на острове появится мобильный наземный противокорабельный комплекс.
Ранее Барбин заявлял, что введение Данией и другими государствами ограничений, препятствующих свободному судоходству в акватории Балтийского моря, может повлечь за собой определенные последствия. Он отметил, что попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться.