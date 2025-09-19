Ричмонд
Бастрыкину доложат о ДТП в Новосибирске, после которого ребенок остался без ноги

Уголовное дело должны передать из органов внутренних дел в СК.

Источник: Комсомольская правда

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о проверке обстоятельства травмирования 11-летней девочки в ДТП в Новосибирске. Авария произошла год назад. Тогда школьница каталась на велосипеде, и ее сбила ассенизаторская машина. Врачи спасли ребенка, но ампутировали ногу.

— В СМИ сообщается, что водитель до сих пор не понес наказания, уголовное дело по данному факту длительное время не возбуждалось, — сообщили в Информационном центре СК России.

Потом уголовное дело все же возбудили. Сейчас оно находится в производстве органов внутренних дел. Следователи подали ходатайство о передачи материалов в производство СУ СК России по Новосибирской области.

— Кроме того, по факту бездействия сотрудников полиции региональным следственным подразделением СК России организована процессуальная проверка, — добавили в пресс-службе.

Предоставить доклад о ходе проверки и принятом надзорным органом решении поручено руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву.