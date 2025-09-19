Бастрыкину доложат о ДТП в Новосибирске, после которого ребенок остался без ноги

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о проверке обстоятельства травмирования 11-летней девочки в ДТП в Новосибирске. Авария произошла год назад. Тогда школьница каталась на велосипеде, и ее сбила ассенизаторская машина. Врачи спасли ребенка, но ампутировали ногу.