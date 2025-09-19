Россиянка из Приморья таинственно пропала в столице Таиланда

Из различных источников следует, что в ночь с 12 на 13 сентября около двух часов ночи женщина покинула отель, где остановилась вместе с четырёхлетней дочерью, заказав такси через ресепшен, но не со своего телефона. Машина доставила её в район Сукхумвит Сой 11 — известное место с многочисленными барами и ночными заведениями. После этого Эрика перестала выходить на связь. Однако ещё раз она появлялась онлайн в соцсетях 15 сентября, но затем её телефон был выключен.