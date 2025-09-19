Россиянка из Приморья таинственно пропала в столице Таиланда

Уроженка Приморского края пропала при загадочных обстоятельствах в тайской столице — Бангкоке. Сообщение об этом сначала появилось в новых медиа. Как сообщили в соцсетях близкие пропавшей, 34-летняя Эрика Владыко приехала в Бангкок с острова Самуи, где проживала последние годы, 12 сентября, утром пятницы.
Из различных источников следует, что в ночь с 12 на 13 сентября около двух часов ночи женщина покинула отель, где остановилась вместе с четырёхлетней дочерью, заказав такси через ресепшен, но не со своего телефона. Машина доставила её в район Сукхумвит Сой 11 — известное место с многочисленными барами и ночными заведениями. После этого Эрика перестала выходить на связь. Однако ещё раз она появлялась онлайн в соцсетях 15 сентября, но затем её телефон был выключен.
Утром 13 сентября сотрудниками отеля в номере была найдена маленькая девочка, которая впоследствии была помещена в местный детский дом, так как у тайских властей не имелось информации о родственниках, способных о ней позаботиться. Сейчас ребёнка навещает знакомая женщины, которая уже обратилась в российское посольство.
Родители Эрики узнали о её пропаже только 16 сентября и уже вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и обратиться в местную полицию для официального заявления о розыске, так как по законам Таиланда это может сделать только близкий родственник. Известно, что у женщины были хорошие отношения с отцом ребёнка, который проживает во Владивостоке. Сообщается, что Эрика не имела долгов или конфликтов с окружающими.
Подруга пропавшей рассказала, что в последнее время поведение Эрики было странным: она замкнулась, мало общалась и не раскрывала цели своей поездки. Странный выход в онлайн от имени женщины спустя несколько дней после исчезновения вызвал дополнительные вопросы о случившемся.
В последнее время Эрика Владыко жила на тайском острове Самуи и владела недвижимостью, которую сдавала в аренду. Сама предпочитала проживать в отелях Бангкока. Район, куда она направилась в столице Таиланда, известен своей насыщенной ночной жизнью и одновременно считается небезопасным из-за частых жалоб на кражи и конфликты.
По информации в СМИ, российское посольство активно участвует в координации розыска, оказывая поддержку родственникам и взаимодействуя с местными властями.