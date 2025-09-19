Работников Приморского бюро судебно-медицинской экспертизы будут судить за помощь в обряде чёрной магии

В преступный сговор вступили сотрудники Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Неизвестный человек обратился к работнице бюро с просьбой поместить в теле покойника, уже доставленного в морг, пакета с тремя фигурками из воска с прикреплёнными фотографиями лиц. Фигурки были пронизаны иглами, а их руки и ноги — обвязаны шнурками. Также в пакет были вложены три пластины с изображениями иероглифов.