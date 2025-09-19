Работников Приморского бюро судебно-медицинской экспертизы будут судить за помощь в обряде чёрной магии

В преступный сговор вступили сотрудники Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Неизвестный человек обратился к работнице бюро с просьбой поместить в теле покойника, уже доставленного в морг, пакета с тремя фигурками из воска с прикреплёнными фотографиями лиц. Фигурки были пронизаны иглами, а их руки и ноги — обвязаны шнурками. Также в пакет были вложены три пластины с изображениями иероглифов.
Сотрудница передала пакет коллеге, тот согласился посодействовать в ритуале. Он вложил пакет в труп и зашил разрез, но содержимое было обнаружено в процессе бальзамирования. Этот ритуал чёрной магии был квалифицирован как надругательство над телом умершего, явное неуважение к памяти умершего и его семье. Приговор работникам бюро СМЭ вынесет Советский районный суд Владивостока. Максимальное наказание за надругательство — пять лет лишения свободы.
В прошлом году депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил установить уголовное наказание за порчу, гадание, привороты и подобную магию. Также планировалось ввести запрет на рекламу различных эзотерических услуг (расклады таро, натальные карты и тому подобные практики) — Кабмин законопроект не поддержал, однако предложил прорабатывать эту идею дальше.