В США нашли нож, которым убили россиянина Круглова на фестивале Burning Man

В США обнаружили нож, которым убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Местные власти спустя три недели после убийства сообщили, что злоумышленник нанес ранения Круглову кухонным ножом с зелёным лезвием и синей прорезиненной рукояткой. Об этом пишет New York Post.

Расследование продолжается, и полиция пытается установить личность подозреваемого. С начала следствия правоохранительные органы получили сотни наводок. Помимо этого организация Secret Witness предлагает вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить задержанного.

Как сообщал Life.ru, убийство произошло 30 августа на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Тело Вадима нашли в луже крови рядом с чучелом, которое традиционно сжигают в конце мероприятия. Позже эксперты идентифицировали Круглова по отпечаткам пальцев. Найти убийцу сложно из-за отсутствия камер видеонаблюдения и большого скопления людей.