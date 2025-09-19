В США нашли нож, которым убили россиянина Круглова на фестивале Burning Man

Как сообщал Life.ru, убийство произошло 30 августа на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Тело Вадима нашли в луже крови рядом с чучелом, которое традиционно сжигают в конце мероприятия. Позже эксперты идентифицировали Круглова по отпечаткам пальцев. Найти убийцу сложно из-за отсутствия камер видеонаблюдения и большого скопления людей.