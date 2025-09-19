МЧС приступило к проверке объектов после землетрясения на Камчатке

По информации ведомства, звонков с просьбами о спасении не поступало. Оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС проводит осмотр в поселке Раздольном, проверяя детский сад и школу. В других населенных пунктах района обследованием занимаются группы местных администраций.