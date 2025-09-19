МЧС приступило к проверке объектов после землетрясения на Камчатке

Сотрудники МЧС по Камчатскому краю начали обследование социально-значимых объектов в Елизовском районе после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, звонков с просьбами о спасении не поступало. Оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС проводит осмотр в поселке Раздольном, проверяя детский сад и школу. В других населенных пунктах района обследованием занимаются группы местных администраций.
— Оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС России приступила к обследованию социально-значимых объектов в посёлке Раздельном (Елизовский район), — говорится в сообщении.
Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.