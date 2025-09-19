Во Владивостоке патологоанатомы надругались над телом

По версии следствия, обвиняемые, работая в ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ», вступили в преступный сговор и поместили в тело покойного пакет с восковыми фигурками, фотоснимками и металлическими пластинами с иероглифами. Один из сотрудников зашил разрез на теле, однако при бальзамировании содержимое пакета было обнаружено.