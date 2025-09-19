Во Владивостоке патологоанатомы надругались над телом

В Приморском крае два сотрудника бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняются в надругательстве над телом умершего. По информации пресс-службы судов региона в Telegram, уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые, работая в ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ», вступили в преступный сговор и поместили в тело покойного пакет с восковыми фигурками, фотоснимками и металлическими пластинами с иероглифами. Один из сотрудников зашил разрез на теле, однако при бальзамировании содержимое пакета было обнаружено.
Действия обвиняемых квалифицированы по статье 244 УК РФ (часть 2, пункт «а») — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Им грозит уголовная ответственность за проявление неуважения к памяти покойного и его близких.
Дело вызвало широкий общественный резонанс и подчеркивает важность строгого контроля за работой судебно-медицинских учреждений в Приморском крае.
