Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая

Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР является провокацией украинского режима, направленной на увеличение числа жертв среди гражданских, заявила РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.
По ее словам, информация об ударе по пенсионерам появилась 15 сентября через телефонный звонок подруги, проживающей в Яровой, которая стала свидетелем происшествия.
«Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет “Укрпочта” и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию… именно в один день за целый месяц», — рассказала Патока.
Она добавила, что пенсионеры не могли выезжать за выплатами в города из-за отсутствия личного транспорта. Кроме того, жителей дополнительно привлекали возможностью приобрести дефицитные продукты, такие как колбаса, сыр, хлеб и сигареты, что способствовало большому скоплению людей на месте.
Ранее сообщалось, что некоторые жители Карантинного острова в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, начали возвращаться домой после эвакуации, проведённой в августе.