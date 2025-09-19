В США найден нож, которым убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man

В Неваде продолжается расследование жестокого убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Местные правоохранительные органы спустя почти три недели после трагедии сообщили, что подозреваемый нанес смертельное ранение в шею кухонным ножом с зелёной ручкой. Фотографии орудия преступления не публикуются из-за следственных действий, однако шериф обнародовал снимки ножа идентичной модели. Об этом пишет Shot.
По данным полиции, работа по установлению личности подозреваемого продолжается — с начала расследования поступило уже сотни наводок от граждан. Организация Secret Witness объявила награду в размере 10 тысяч долларов за сведения, которые помогут найти виновного в убийстве Вадима Круглова.
Сестра погибшего, Ольга Круглова, обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках преступника: «Круг сужается, но нам всё ещё нужна ваша помощь. Просмотрите, пожалуйста, ваши записи с 30 августа — дня трагедии. Верю, что справедливость восторжествует».
Напомним, что тело Вадима Круглова было обнаружено 30 августа в пустыне Блэк-Рок рядом с чучелом, которое традиционно сжигают в конце фестиваля Burning Man. Опознание погибшего прошло по отпечаткам пальцев. Поиск убийцы осложняется отсутствием камер видеонаблюдения и большим количеством участников мероприятия. Российские дипломаты призвали Госдеп США обеспечить тщательное расследование этого резонансного преступления.