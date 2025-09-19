В США найден нож, которым убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man

В Неваде продолжается расследование жестокого убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Местные правоохранительные органы спустя почти три недели после трагедии сообщили, что подозреваемый нанес смертельное ранение в шею кухонным ножом с зелёной ручкой. Фотографии орудия преступления не публикуются из-за следственных действий, однако шериф обнародовал снимки ножа идентичной модели. Об этом пишет Shot.