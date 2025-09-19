Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения на Камчатке в 7,8 балла

На территории Камчатского края зафиксировали сильные подземные толчки 19 сентября в 11:00 по местному времени. Магнитуду землетрясения оценили в 7,8 балла. С таким уточнением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее сейсмологи указывали на магнитуду землетрясения в 7,2 балла. Отмечается, что эпицентр сильнейшего подземного толчка находился в 162 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Он залегал на глубине 29 километров.
«Уточнение. Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим землетрясением на Камчатке объявили угрозу цунами. МЧС предупредило жителей о возможных подходах волн до 1,5 метра. Угроза цунами на территории края сохраняется.