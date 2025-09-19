Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения на Камчатке в 7,8 балла

Магнитуда сильного афтершока, произошедшего на Камчатке, составила 7,8 балла.

Источник: Комсомольская правда

На территории Камчатского края зафиксировали сильные подземные толчки 19 сентября в 11:00 по местному времени. Магнитуду землетрясения оценили в 7,8 балла. С таким уточнением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сейсмологи указывали на магнитуду землетрясения в 7,2 балла. Отмечается, что эпицентр сильнейшего подземного толчка находился в 162 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Он залегал на глубине 29 километров.

«Уточнение. Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим землетрясением на Камчатке объявили угрозу цунами. МЧС предупредило жителей о возможных подходах волн до 1,5 метра. Угроза цунами на территории края сохраняется.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше