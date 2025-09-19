В Иркутске два подростка угнали «БМВ» и похитили пять миллионов рублей. Потерпевший, двигаясь на своей иномарке, почувствовал удар в заднюю дверь. Покинув салон, мужчина увидел двух человек на мотоцикле. Они сразу же брызнули водителю в лицо баллончиком, а после угнали машину. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, также в салоне лежали пять миллионов рублей.