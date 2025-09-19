В Иркутске два подростка угнали «БМВ» и похитили пять миллионов рублей. Потерпевший, двигаясь на своей иномарке, почувствовал удар в заднюю дверь. Покинув салон, мужчина увидел двух человек на мотоцикле. Они сразу же брызнули водителю в лицо баллончиком, а после угнали машину. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, также в салоне лежали пять миллионов рублей.
— Оперативники в скором времени задержали угонщиков. Ими оказались подростки, которые признались, что нарушили закон по распоряжению своего знакомого, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Расследование продолжилось, и удалось установить главного подозреваемого. Организатора задержали сотрудники ГИБДД после погони. 32-летний мужчина сознался в вовлечении подростков в преступную деятельность.
32-летнего подозреваемого задержали в ходе погони ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи завели уголовные дела по статьям: «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».