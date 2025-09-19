Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова утяжелили обвинение

Установлена также причастность Батухана Точиева и Рамазана Падиева (внесены в перечень террористов и экстремистов) к совершению теракта. В ноябре 2024 года они, действуя по указанию иностранного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища.