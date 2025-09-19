Уточнили магнитуду утреннего землетрясения на Камчатке

Подземные сейсмические колебания начались в 06:58 по местному времени (21:58 мск 18 сентября). По информации МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском округах толчки достигали силы до 7 баллов, в Елизовском округе — до 6, а в Усть-Камчатском — до 4 баллов по шкале интенсивности. Несмотря на мощность землетрясения, разрушений зарегистрировано не было, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.