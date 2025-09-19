Уточнили магнитуду утреннего землетрясения на Камчатке

Ранним утром 19 сентября у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,8, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,2, однако после дополнительных данных ведомство подтвердило увеличение силы толчков, пишет ТАСС.
Подземные сейсмические колебания начались в 06:58 по местному времени (21:58 мск 18 сентября). По информации МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском округах толчки достигали силы до 7 баллов, в Елизовском округе — до 6, а в Усть-Камчатском — до 4 баллов по шкале интенсивности. Несмотря на мощность землетрясения, разрушений зарегистрировано не было, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
В связи с подземными толчками была объявлена угроза цунами вдоль восточного побережья Камчатского полуострова. В устье реки Налычева зафиксирована волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается, специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
На Камчатке у вулкана Семячика зафиксирована волна высотой более 60 см. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его словам, вторая волна достигла 62 см.
Жителям Камчатки рекомендуется соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями об изменениях ситуации.