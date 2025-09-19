Трамп отказался выдать оружие Тайваню ради сделки с Китаем

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение по вопросу военной поддержки Тайваня еще не принято. Представитель администрации уточнил, что возможность пересмотра этого шага сохраняется и зависит от дальнейшего хода переговоров с Китаем. В то же время американские чиновники признают, что отказ от поставок может быть использован как аргумент на переговорах о торговле.