Трамп отказался выдать оружие Тайваню ради сделки с Китаем

Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на 400 млн долларов.
Президент США Дональд Трамп отказался одобрять предоставление Тайваню военной помощи на сумму около 400 млн долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. По данным издания, решение принято в рамках усилий Вашингтона по достижению торгового соглашения с Китаем.
«Администрация в целом ищет пути смягчить взаимодействие с Китаем, и поддержка Тайваня может осложнить этот процесс», — цитирует The Washington Post одного из своих собеседников в Белом доме. Кроме того, источники отмечают, что пример с поставками вооружений Украине показал нежелание США предоставлять военную помощь на безвозмездной основе.
В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение по вопросу военной поддержки Тайваня еще не принято. Представитель администрации уточнил, что возможность пересмотра этого шага сохраняется и зависит от дальнейшего хода переговоров с Китаем. В то же время американские чиновники признают, что отказ от поставок может быть использован как аргумент на переговорах о торговле.
По данным The Washington Post, обсуждаемая помощь включала поставки противотанковых ракет, артиллерии и средств связи. Тайвань ранее рассчитывал на одобрение этого пакета для укрепления своей обороноспособности на фоне роста военной активности КНР в Тайваньском проливе. Официальные лица Тайваня пока не комментировали ситуацию.
Как сообщает издание South China Morning Post, Трампа собрался с визитом в Китай. Его поездка предварительно запланирован на конец октября — начало ноября. Подготовка к предстоящей поездке в настоящее время находится на завершающем этапе.