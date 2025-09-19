В Лесосибирске ночью из-за печи сгорели четыре гаража

В Лесосибирске минувшей ночью пожарные тушили гаражные боксы. Предварительно, огонь вспыхнул в одном из них по причине нарушений эксплуатации печи. Этот гараж уничтожен, соседние три получили повреждения. Общая площадь возгорания составила 42 квадратных метра. В ликвидации огня принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.
А в селе Казанцево (Шушенский муниципальный округ) сгорела кровля жилого дома, огнем была повреждена баня на общей площади 50 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Тушили огонь 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Всего же за сутки, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, было потушено восемь пожаров. На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались 2 раза. На акваториях происшествий не зарегистрировано.