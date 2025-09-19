В Лесосибирске ночью из-за печи сгорели четыре гаража

В Лесосибирске минувшей ночью пожарные тушили гаражные боксы. Предварительно, огонь вспыхнул в одном из них по причине нарушений эксплуатации печи. Этот гараж уничтожен, соседние три получили повреждения. Общая площадь возгорания составила 42 квадратных метра. В ликвидации огня принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.