Школьники избили пенсионера в российском регионе. Видео

В центре Хабаровска группа подростков напала на пожилого мужчину и жестоко избила его. Об этом сообщают telegram-каналы.

Уголовное дело заведено после избиения пенсионера в Хабаровске.

Подростки спровоцировали конфликт с пенсионером, после чего нанесли ему множественные удары кулаками и ногами, толкнули мужчину на бордюр и продолжали наносить удары. Вся происходящая драка была зафиксирована на видео, которое публикует telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Комсомольской в дневное время. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.