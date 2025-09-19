Школьники избили пенсионера в российском регионе. Видео

Уголовное дело заведено после избиения пенсионера в Хабаровске.
В центре Хабаровска группа подростков напала на пожилого мужчину и жестоко избила его. Об этом сообщают telegram-каналы.
Подростки спровоцировали конфликт с пенсионером, после чего нанесли ему множественные удары кулаками и ногами, толкнули мужчину на бордюр и продолжали наносить удары. Вся происходящая драка была зафиксирована на видео, которое публикует telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Комсомольской в дневное время. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.