Европу предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов

«Следствием этого (кражи российских активов, — прим. URA.RU) будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту (на Украине, — прим. URA.RU), поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС», — написал Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети Х. Так он прокомментировал обсуждение возможной кражи российских 170 миллиардов евро, находящихся на счетах в ЕС.