Европу предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов

Глобальное доверие к Евросоюзу серьезно пострадает, если замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В ЕС признали, что Запад не приблизит конец конфликта на Украине через кражу активов России.

«Следствием этого (кражи российских активов, — прим. URA.RU) будет то, что объединение не сможет позволить себе положить конец конфликту (на Украине, — прим. URA.RU), поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять ЕС», — написал Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети Х. Так он прокомментировал обсуждение возможной кражи российских 170 миллиардов евро, находящихся на счетах в ЕС.

Эксперт обратил внимание на то, что Евросоюз рассматривает различные схемы использования российских активов, не называя это кражей. В частности, обсуждается покупка на эти средства беспроцентных облигаций союза, что может обойти юридические ограничения и одновременно использовать замороженные ресурсы в интересах блока.

Ранее СМИ сообщили о планах задействовать до 170 миллиардов евро из почти 300 миллиардов евро, заблокированных странами G7 после начала спецоперации на Украине. Более 200 миллиардов евро российских государственных и частных средств сейчас находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одного из крупнейших расчетных центров в мире.

МИД России неоднократно называл заморозку российских активов актом воровства и отмечало, что речь идет не только о частных, но и о государственных средствах страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на возможную конфискацию российских активов Западом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше