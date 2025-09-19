Ричмонд
Группа подростков зверски избила пенсионера в российском городе

В центре Хабаровска группа подростков совершила жестокое нападение на пожилого мужчину, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона.

В центре Хабаровска группа подростков совершила жестокое нападение на пожилого мужчину, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона. Об этом информирует телеграм-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на пересечении Уссурийского бульвара и Комсомольской улицы. Согласно полученным данным, молодые люди сначала спровоцировали конфликт с пенсионером, после чего перешли к физическому насилию.

Нападавшие наносили пожилому мужчине удары руками и ногами, а также намеренно бросали его на бетонный бордюр.

Уточняется, что по факту произошедшего правоохранительными органами уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении данного преступления грозит до семи лет лишения свободы.

