Бывшая помощница преподавателя призналась в регулярном сексе с учеником

Подозрения в отношении Ортеги возникли еще в мае, когда она работала в школе через компанию, занимающуюся медицинским персоналом. Правоохранительные органы были вызваны 19 мая 2025 года для расследования заявлений о её недопустимых отношениях с учеником. По данным следствия, инциденты, включавшие половой акт и оральный секс, происходили вне территории школьного кампуса в течение последнего года, передает Daily Star.