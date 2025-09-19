Бывшая помощница преподавателя призналась в регулярном сексе с учеником

Бывшая помощница преподавателя признала себя виновной в совершении сексуальных действий с 17-летним учеником, что теперь грозит ей тюремным заключением. 32-летняя Лиcетт Велес Ортега, работавшая внешним подрядчиком в средней школе Империал-Бич в Сан-Диего, Калифорния, на прошлой неделе признала вину по обвинениям в незаконной половой связи с несовершеннолетним и оральном сексе с несовершеннолетним.
Подозрения в отношении Ортеги возникли еще в мае, когда она работала в школе через компанию, занимающуюся медицинским персоналом. Правоохранительные органы были вызваны 19 мая 2025 года для расследования заявлений о её недопустимых отношениях с учеником. По данным следствия, инциденты, включавшие половой акт и оральный секс, происходили вне территории школьного кампуса в течение последнего года, передает Daily Star.
Ортега была задержана в округе Сан-Диего после того, как администрация учебного заведения уведомила шерифа. Генеральный директор школы Джефф Уидмайер в своем заявлении отметил, что безопасность является приоритетом компании, которая проводит тщательную проверку сотрудников, включая криминальную проверку биографии.
Эта новость появилась вслед за аналогичным инцидентом в Мичигане, где 26-летняя учительница Джоселин Санроман обвиняется в связи с 16-летним учеником. Прокурор округа Окленд Карен Макдональд резко осудила поведение Санроман в своем заявлении, указав, что обвиняемая использовала свое служебное положение для эксплуатации несовершеннолетней жертвы. Эти обвинения представляют собой вопиющее нарушение доверия, возложенного на педагогов родителями и обществом.
Сама прокурор, бывшая учительница, выразила особую признательность коллеге, проинформировавшей правоохранителей о ситуации и защитившей других учащихся от дальнейшей сексуальной эксплуатации.
