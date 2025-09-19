Полиция нашла нож, которым был убит россиянин на фестивале Burning Man

Правоохранительные органы округа Першинг в штате Невада сообщили, что найдено орудие убийства россиянина Вадима Круглова, тело которого обнаружили на фестивале Burning Man. По данным следствия, мужчину зарезали обычным кухонным ножом.
Несмотря на проведенные мероприятия, подозреваемого до сих пор не установили. В отчете отмечается, что Круглов, проживавший в штате Вашингтон, предположительно погиб от единственного удара ножом в шею.
Это трагическое событие стало первым случаем насильственной смерти за всю 30-летнюю историю фестиваля. В то же время в нынешнем году на Burning Man задержали 44 человека — рекордное количество с 2019-го. Большинство арестов были связаны с наркотиками, но среди обвинений также фигурировали нападения с оружием, сексуальное насилие, кражи и случаи домашнего насилия.
Напомним, 37-летний Вадим Круглов был одним из 80 тысяч участников Burning Man и представил инсталляцию Mirror Heart («Зеркальное сердце»). Трагедия произошла в палатке, где возник конфликт между Вадимом и неизвестным лицом.