Полиция нашла нож, которым был убит россиянин на фестивале Burning Man

Это трагическое событие стало первым случаем насильственной смерти за всю 30-летнюю историю фестиваля. В то же время в нынешнем году на Burning Man задержали 44 человека — рекордное количество с 2019-го. Большинство арестов были связаны с наркотиками, но среди обвинений также фигурировали нападения с оружием, сексуальное насилие, кражи и случаи домашнего насилия.