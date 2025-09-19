МЧС уточнило магнитуду сильного землетрясения на Камчатке — 7,8

Как сообщал Life.ru, угроза цунами на Камчатке и Курилах миновала. Эвакуация населения не понадобилась. В результате взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа и округов Усть-Камчатского и Алеутского специалисты не зафиксировали подхода волны к населенным пунктам.