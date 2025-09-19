МЧС уточнило магнитуду сильного землетрясения на Камчатке — 7,8

По уточнённым данным на 11:00 по местному времени (02:00 мск), землетрясение произошло в точке с координатами 53.00 северной широты и 161.07 восточной долготы, на глубине 29 км.
«Эпицентр подземного толчка находился в 162 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа», — сообщает МЧС.
Как сообщал Life.ru, угроза цунами на Камчатке и Курилах миновала. Эвакуация населения не понадобилась. В результате взаимодействия с ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа и округов Усть-Камчатского и Алеутского специалисты не зафиксировали подхода волны к населенным пунктам.