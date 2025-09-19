Появились первые кадры освобожденного пункта в ЛНР, за который бились три года

ВС РФ прошли по брошенным украинской армией позициям в Серебрянском лесничестве.
В сети появились первые видеокадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, где с осени 2022 года шли ожесточенные бои. Корреспонденты посетили бывшие украинские позиции вместе с разведчиками группировки «Запад».
Часть укреплений ВСУ полностью разрушена, а другая часть сохранилась, отмечает РИА Новости. В лесу остались многочисленные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, а подступы к прежней линии обороны ограждены многокилометровыми заграждениями из колючей проволоки.
ВСУ удерживали Серебрянское лесничество с начала 2022 года, превратив его в укрепленный район для защиты подходов к стратегически важным городам Лиману и Северску на границе ДНР и ЛНР. Постоянные бои за этот участок сделали лес изменили вид леса: стволы деревьев разорваны пулями, земля — снарядами. Среди военнослужащих он получил название «Мертвый лес». 17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально заявил о полном освобождении Серебрянского лесничества.