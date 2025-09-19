Более 100 тысяч россиян призовут в армию с октября: как пройдет осенний призыв в 2025 году

Осенний призыв будет действовать с 1 октября по 31 декабря.
С 1 октября в России традиционно стартует осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. В этот период военкоматы по всей стране начнут рассылку повесток, организуют медицинские комиссии и отправку новобранцев в воинские части. Ожидается, что ряды ВС России пополнят более 100 тысяч молодых людей призывного возраста. Как это будет проходить и чем кампания этого года будет отличаться от предыдущего — в материале URA.RU.
Призыв продлится три месяца, но есть исключения.
Сроки призыва определены федеральным законом. Кампания проводится строго по графику. Осенний призыв традиционно начинается 1 октября и завершается 31 декабря. Однако для ряда регионов и категорий граждан есть исключения. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря. Для проживающих в сельской местности — с 15 октября. Педагогические работники призываются только весной — с 1 мая по 15 июля. Начало призыва в армию объявит президент путем подписания соответствующего указа.
Согласно пункту 1 статьи 38 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность срочной службы остается неизменной и составляет 12 месяцев. Отсчет срока начинается с дня прибытия призывника на сборный пункт.
Увеличенный возрастной порог будет учитываться в полной мере.
Осенний призыв на срочную военную службу в России в 2025 году затронет более 100 тысяч молодых людей. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует действующему законодательству. Изменения в ФЗ были внесены от 4 августа 2023 года, и с начала 2024 года призыв осуществляется в возрасте от 18 до 30 лет. Нижний возрастной порог для призыва остается прежним — 18 лет, несмотря на ранее обсуждавшиеся инициативы повысить его до 21 года.
Категории годности: в каких случаях могут не взять в армию.
В период весенней или осенней призывной кампании каждый призывник проходит обязательное медицинское обследование. По итогам оценки состояния здоровья гражданину присваивается одна из пяти категорий годности. Для ряда заболеваний существуют специальные критерии, предусматривающие возможность освобождения от службы, учитывая стадию и продолжительность болезни.
Категория «А» — полностью годен к военной службе. Эта категория свидетельствует о полном отсутствии ограничений по здоровью, позволяя проходить службу во всех родах войск, включая специальные подразделения, воздушно-десантные войска, морскую пехоту и военно-морской флот. Категория подразделяется на следующие подгруппы:
«А1» — полное отсутствие заболеваний; «А2» — перенесенные травмы или болезни не препятствуют службе, имеются незначительные ограничения; «А3» — имеются несущественные нарушения зрения; «А4» — небольшие отклонения здоровья, например, плоскостопие, предусматривают ограничения по физическим нагрузкам.
Категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. В данной категории учитываются несущественные проблемы со здоровьем, например: сколиоз или плоскостопие второй степени, близорукость до шести диоптрий и другие. Присвоение этой категории ограничивает выбор рода войск. Подкатегории включают:
«Б1» — незначительные заболевания или физические отклонения, не мешающие службе в определенных войсках, таких как пограничные, спецподразделения или ВДВ; «Б2» — проблемы со здоровьем ограничивают службу в войсках с высокими нагрузками, но допускают прохождение службы в инженерных, подводных, ракетных или танковых подразделениях; «Б3» — умеренные отклонения по здоровью, исключающие службу в боевых подразделениях и связанные с ограничениями по физическим нагрузкам; «Б4» — выраженные проблемы со здоровьем, допускающие службу лишь при минимальных физических нагрузках, например, в радиотехнических или войсках связи.
Категория «В» — ограниченно годен к военной службе. Гражданин зачисляется в запас и освобождается от прохождения службы в мирное время, однако может быть мобилизован в случае военных действий. Основанием для присвоения данной категории служит перечень заболеваний и их степеней тяжести, определенный в соответствующем нормативном документе — «Расписании болезней».
Категория «Г» — временно не годен к военной службе. Эта категория устанавливается призывникам с временными нарушениями здоровья, не позволяющими проходить службу на момент освидетельствования. Таким гражданам предоставляется отсрочка сроком от шести до 12 месяцев для прохождения лечения. В случае введения военного положения такие лица не подлежат мобилизации до полного восстановления здоровья.
Категория «Д» — полностью не годен к военной службе. Граждане, отнесенные к данной категории, освобождаются от призыва и службы на основании тяжелых заболеваний, включая злокачественные новообразования, ВИЧ-инфекцию, шизофрению и другие серьезные состояния здоровья.
Как получают повестки в этом году.
Проигнорировать их не выйдет.
В 2025 году в России повестки вручаются как в бумажной, так и в электронной форме. Причем они могут быть вручены за несколько месяцев до начала призыва, но не позднее чем за три дня до установленной даты явки в военкомат. Также призывнику стоит учитывать, что повестки считаются врученными через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ними.
Бумажные повестки вручаются лично под подпись по месту жительства, учебы или работы, или отправляются заказным письмом через «Почту России». Электронные повестки доставляются через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф» или региональные порталы. Важно отметить, что отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не освобождает от ответственности за неявку.
Что делать при получении.
При получении повестки необходимо тщательно проверить указанные данные, включая ФИО, дату и время явки, адрес военкомата и цель вызова. Повестка считается врученной после подписания призывником или появления уведомления через «Госуслуги». Неврученной считается повестка, оставленная в почтовом ящике или переданная через третьих лиц.
После получения документа военнообязанные должны явиться в военкомат для прохождения медицинского осмотра, психологического отбора и заседания призывной комиссии в сроки, указанные в повестке. Неявка без уважительной причины может повлечь административный штраф от 10 до 30 тысячи рублей, а за неоднократное уклонение — штраф до 200 тысяч рублей или уголовное наказание по статье 328 УК РФ — лишение свободы до двух лет.
Если у призывника есть уважительная причина не явиться в назначенный день, он должен уведомить военкомат лично, по телефону, письменно или через портал «Госуслуги». Возможные причины могут включать заболевание, тяжелое состояние родственника или другие непредвиденные обстоятельства.
Медкомиссия и ее итоги.
Прохождение медицинского осмотра является обязательным этапом. Врачи различных специальностей оценивают пригодность призывника к службе в армии. При наличии заболеваний необходимо предоставить соответствующие медицинские документы. За месяц до комиссии призывник может пройти дополнительные обследования, такие как анализы на ВИЧ, сифилис, наркотики и гепатиты.
Предварительную категорию годности определяет врач, а окончательное решение принимает призывная комиссия. Призывная комиссия рассматривает все собранные данные о призывнике и принимает одно из следующих решений:
Отправка на срочную службу;Запись в запас;Направление на альтернативную гражданскую службу;Предоставление отсрочки;Освобождение от службы.
При несогласии с решением комиссии, призывник имеет право обжаловать его в вышестоящей комиссии или в суде. Признанные годными к службе получают повестку, прибывают в сборный пункт, где им выдают жетон с личным номером и форму, проходят дактилоскопическую регистрацию и получают присвоенное воинское звание. Решение о годности действует в течение года, и те, кто прошел отбор осенью, могут быть автоматически призваны весной без дополнительных проверок согласно новому законодательству.
Кто имеет право на отсрочку.
Некоторые граждане могут рассчитывать на отсрочку от прохождения военной службы. Соответствующие нормы прописаны в статье 24 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу отсрочка от призыва может быть предоставлена в следующих случаях:
Студенты: Обучающиеся на дневной форме обучения в аккредитованных учебных заведениях могут получить отсрочку. Для подтверждения факта обучения необходима справка из учебного заведения. Граждане с временной негодностью к службе (категория «Г»): Отсрочка предоставляется на срок от шести до 12 месяцев в случаях, когда призывник нуждается в хирургическом лечении, перенес операцию, испытывает обострение хронических заболеваний, или если его партнерша беременна. Лица, находящиеся в сложных семейных обстоятельствах: Включает единственных кормильцев, одиноких отцов или опекунов, а также тех, кто имеет двух и более детей, беременную жену или ребенка-инвалида до трех лет. Представители определенных профессий: К ним относятся сотрудники полиции, IT-специалисты, пожарные, таможенники, сотрудники ФСИН, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии, депутаты различных уровней, главы администраций, участники выборов, а также беженцы.
Кто из россиян не подлежит призыву.
В соответствии c ФЗ, существуют и другие основания для освобождения граждан от прохождения военной службы по призыву. К таким основаниям относятся следующие:
Состояние здоровья. Освобождение предоставляется гражданам, признанным медицинской комиссией ограниченно годными или полностью негодными к военной службе, имеющим категории годности «В “или “Д”.Прохождение военной службы ранее. Не подлежат призыву лица, уже проходившие службу по призыву либо по контракту. Альтернативная гражданская служба. Правом на освобождение обладают граждане, которые вместо военной службы по призыву прошли альтернативную гражданскую службу по мировоззренческим или религиозным убеждениям. Участие в боевых действиях. К освобождению от призыва могут быть отнесены лица, принимавшие участие в боевых действиях не менее шести месяцев, а также находившиеся в плену или в заложниках. Служба в вооруженных силах иностранного государства. Основанием для освобождения может стать прохождение службы в армии другого государства. Однако это действует в случае, если предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации.
Кроме того, от срочного призыва могут отказаться лица с учеными степенями и близкие родственники погибших военнослужащих. Также временное освобождение предусмотрено для лиц с непогашенной судимостью, находящихся под следствием или отбывающих наказание.