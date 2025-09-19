Более 100 тысяч россиян призовут в армию с октября: как пройдет осенний призыв в 2025 году

Состояние здоровья. Освобождение предоставляется гражданам, признанным медицинской комиссией ограниченно годными или полностью негодными к военной службе, имеющим категории годности «В “или “Д”.Прохождение военной службы ранее. Не подлежат призыву лица, уже проходившие службу по призыву либо по контракту. Альтернативная гражданская служба. Правом на освобождение обладают граждане, которые вместо военной службы по призыву прошли альтернативную гражданскую службу по мировоззренческим или религиозным убеждениям. Участие в боевых действиях. К освобождению от призыва могут быть отнесены лица, принимавшие участие в боевых действиях не менее шести месяцев, а также находившиеся в плену или в заложниках. Служба в вооруженных силах иностранного государства. Основанием для освобождения может стать прохождение службы в армии другого государства. Однако это действует в случае, если предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации.