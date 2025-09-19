Ричмонд
В районе мыса Малый Кадильный на Байкале затонуло маломерное судно

Информация о происшествии уточняется.

Источник: РИА "Новости"

Во время планового рейда в районе мыса Малый Кадильный на Байкале неподалеку от поселка Большие Коты было обнаружено полузатонувшее маломерное судно. Информация о происшествии, собственниках и судьбе экипажа, а также об условиях, способствовавших затоплению судна, уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского территориального отдела Госморречнадзора Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

Ранее агентство сообщало, что на Байкале в проливе Ольхонские ворота застрял пассажирский паром. Видео с места случившегося опубликовала одна из пассажирок водного транспорта в соцсетях. По словам женщины, судно отошло от берега и после несколько раз пыталось развернуться, затем судно начало относить в открытый Байкал.