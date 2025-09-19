В районе мыса Малый Кадильный на Байкале затонуло маломерное судно

Во время планового рейда в районе мыса Малый Кадильный на Байкале неподалеку от поселка Большие Коты было обнаружено полузатонувшее маломерное судно. Информация о происшествии, собственниках и судьбе экипажа, а также об условиях, способствовавших затоплению судна, уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского территориального отдела Госморречнадзора Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.