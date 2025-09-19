Ричмонд
Полиция после волны ложных «минирований» в Омске нигде не нашла взрывчатку

Массовая эвакуация из-за угроз прошла 18 сентября в трех вузах.

Источник: Комсомольская правда

Областное УМВД сообщила об итогах проверки зданий вузов, ТЦ и музея из-за волны сообщений о том, что объекты якобы заминированы, прошедшей утром в четверг, 18 сентября. Людей тогда из зданий оперативно эвакуировали.

Напомним, в том числе от сообщений пострадали ОмГПУ, ОмГТУ и ОмГУПС. Кроме них далее эвакуация посетителей и сотрудников прошла в двух крупных торговых центрах и музее имени Врубеля. «КП Омск» об этом сообщала.

УМВД уточнило, что никаких опасных предметов и веществ в итоге силовики ожидаемо не нашли. Во всех случаях прошли проверки, безопасности людей угроз не было. Вузы, ТЦ и музей вернулись к работе.

Также мы писали, что в июле этого года самолет рейса Омск-Казань экстренно посадили в Оренбурге из-за угрозы дронов.