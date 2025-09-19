Минобороны показало удары ВМФ России в Охотском море. Видео

Российские подлодки прошли учения в Охотском море.
Атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота России провели успешные стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» по морской мишени в Охотском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Многоцелевые атомные подводные лодки “Красноярск” и “Омск” Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами “Оникс” и “Гранит”», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что запуск был произведен по цели, находившейся на расстоянии 250 километров. Все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями.
Учения прошли в рамках командно-штабного мероприятия с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Стрельбы стали частью масштабных учений по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, а также побережья Камчатского и Чукотского краев и островной зоны. Помимо подводных лодок, к учениям были привлечены надводные корабли и авиация Тихоокеанского флота. Целью маневров было совершенствование взаимодействия между различными подразделениями флота при отражении угроз с моря и укрепление обороноспособности стратегически важного региона.