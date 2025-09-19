Минобороны показало удары ВМФ России в Охотском море. Видео

Учения прошли в рамках командно-штабного мероприятия с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Стрельбы стали частью масштабных учений по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, а также побережья Камчатского и Чукотского краев и островной зоны. Помимо подводных лодок, к учениям были привлечены надводные корабли и авиация Тихоокеанского флота. Целью маневров было совершенствование взаимодействия между различными подразделениями флота при отражении угроз с моря и укрепление обороноспособности стратегически важного региона.