В Приморье возбуждено уголовное дело после схода 19 вагонов с рельсов

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после схода с рельсов 19 железнодорожных вагонов. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
«Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ», — следует из сообщения СК.
Ущерб от инцидента превысил один миллион рублей.
Напомним, что 6 августа на участке железной дороги между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае сошли с рельсов 19 угольных вагонов. Они входили в состав грузового поезда из 63 вагонов. Вагоны не перевернулись. По предварительной информации, никто не пострадал, а размер ущерба уточняется.
