В Приморье возбуждено уголовное дело после схода 19 вагонов с рельсов

Напомним, что 6 августа на участке железной дороги между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае сошли с рельсов 19 угольных вагонов. Они входили в состав грузового поезда из 63 вагонов. Вагоны не перевернулись. По предварительной информации, никто не пострадал, а размер ущерба уточняется.