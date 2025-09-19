На Дальнем Востоке возбудили дело по факту схода 19 вагонов с рельсов

Там напомнили, что инцидент на железной дороге произошел 6 августа. На перегоне «Артем-3 — Шкотово» с рельсов сошли 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. При этом опрокидывания допущено не было, также обошлось без пострадавших.