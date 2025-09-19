На Дальнем Востоке возбудили дело по факту схода 19 вагонов с рельсов

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 19 вагонов с углем. Об этом проинформировало Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Там напомнили, что инцидент на железной дороге произошел 6 августа. На перегоне «Артем-3 — Шкотово» с рельсов сошли 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. При этом опрокидывания допущено не было, также обошлось без пострадавших.
«Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
При этом размер ущерба в ходе происшествия превысил более 1 млн рублей.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
