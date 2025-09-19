Стало известно, что водитель вездехода, затонувшего в Забайкалье, выжил

Стало известно, что водитель вездехода, утонувшего в озере в Забайкалье, сумел спастись. По данным следствия, он входит в число четверых человек, которым удалось выбраться из воды. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе СК России.