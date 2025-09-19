Стало известно, что водитель вездехода, затонувшего в Забайкалье, выжил

Стало известно, что водитель вездехода, утонувшего в озере в Забайкалье, сумел спастись. По данным следствия, он входит в число четверых человек, которым удалось выбраться из воды. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе СК России.
Инцидент произошел 16 сентября 2025 года, когда вездеход, перевозивший девять человек, затонул при форсировании водоема. В результате трагедии погибли пять человек: трое работников одной из коммерческих организаций и двое сотрудников охранного предприятия.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные медицинские экспертизы. Расследование продолжается, говорится в сообщении.
Во вторник, 16 сентября, вездеход с геологами утонул в озере Забайкальского края. Авария произошла при спуске с горы из-за отказа тормозов. Позже стало известно, что сотрудники ГУ МЧС РФ, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские вылетели на вертолете к месту происшествия.