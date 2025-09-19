В США нашли нож, которым мог быть убит Вадим Круглов на фестивале Burning Man

По данным офиса шерифа округа Першинг, 37-летний Круглов был найден мертвым 30 августа. Экспертиза показала, что причиной смерти стало ножевое ранение в шею.
Власти продолжают работу по установлению личности подозреваемого. Расследование осложняется тем, что Burning Man — это временный город в пустыне, где нет сотовой связи, а видеоматериалы и другие улики ограничены.
Организаторы фестиваля Burning Man совместно с компанией Secret Witness of Northern Nevada предлагают вознаграждение в размере $10 тыс. за информацию, которая приведет к аресту убийцы.